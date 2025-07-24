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Gündem

Hırvatistan'dan gelen öğrenciler İstanbul'da Yaz Kur'an Okulu programına katıldı

Zagreb Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Hırvatistan İslam Birliği işbirliğinde, Hırvatistan'da yaşayan öğrencilere yönelik İstanbul'da Yaz Kur'an Okulu düzenlendi.

Mücahit Türetken  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Hırvatistan'dan gelen öğrenciler İstanbul'da Yaz Kur'an Okulu programına katıldı

İstanbul

Programa, Hırvatistan'ın farklı şehirlerinden 22 öğrenci ve 2 görevli katıldı.

Zagreb Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin inisiyatifiyle yürütülen proje, Hırvatistan'daki genç Müslümanların dini eğitimine önemli katkılar sunuyor ve son 3 yıldır kesintisiz devam ediyor.

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Öğrenciler, uzman eğitimcilerin rehberliğinde Kur'an-ı Kerim'i tecvitli ve akıcı şekilde okumayı öğrenirken, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfetme imkanı buldu.

Program kapsamında Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Galata Kulesi, Süleymaniye Camisi, Topkapı Sarayı, Çamlıca Camisi, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi tarihi mekanlar ziyaret edildi. Ayrıca sosyal etkinlikler ve atölyelerle öğrencilerin çok yönlü gelişimi desteklendi.

Yaz Kur'an Okulu, Hırvatistan'daki gençlerin manevi gelişimine katkı sağlarken, Türkiye ile Hırvatistan arasında var olan ilişkileri güçlendiriyor.

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