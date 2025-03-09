Dolar
36.48
Euro
39.55
Altın
2,912.40
ETH/USDT
2,175.10
BTC/USDT
85,841.00
BIST 100
10,507.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hırsızlığı haber vermeyen çalışanın işten çıkarılması "haklı fesih" sayıldı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerinde meydana gelen hırsızlığı şirket yetkililerine haber vermeyen işletme şefinin tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.

Abdullah Sarica  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Hırsızlığı haber vermeyen çalışanın işten çıkarılması "haklı fesih" sayıldı

Ankara

Dairenin kararına göre, Eskişehir'deki bir şirkette işletme şefi olarak çalışan kişi, şirket bünyesindeki araçların deposundan mazot çalındığı yönünde tutulan tutanağı şirket yetkililerine ulaştırdı.

Hırsızlıkla ilgili inceleme başlatan şirket yetkilileri, daha önce de aynı olayın yaşandığını, işletme şefinin durumdan haberdar olmasına rağmen bunu kendilerine bildirmediğini tespit etti.

Olayı bildirmediği için 4 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan çalışan, kıdem, ihbar ve manevi tazminatlarının ödenmesi talebiyle Eskişehir 2. İş Mahkemesi'nde dava açtı.

Çalışanın, işvereni zarara uğratacak doğrudan bir eyleminin olmadığına işaret eden mahkeme, iş sözleşmesinin feshine dayanak eylemin, haklı fesih ağırlığında olmadığına hükmetti. Mahkeme, kıdem ve ihbar tazminatının davacıya verilmesini kararlaştırdı.

"Sadakat borcuna aykırı"

Karara itiraz üzerine dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi, işvereni haklı bularak, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

Daha önce yaşanan hırsızlık olayının ardından davacının, işverenin yerine geçerek olayla ve faille ilgili tasarrufta bulunduğunun anlaşıldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Disiplin soruşturma sonucunun da gösterdiği gibi işverence bu olayın affedilmesinin söz konusu olmadığı, davacı işçinin atılı eylemine bağlı sadakat borcuna aykırı davrandığının açık olduğu ve feshin haklı nedene dayandığının kabulü gerektiği gerekçesi ile davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın reddine karar verilmiştir."

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesi kararının usul ve kanuna uygun olduğuna hükmederek, kararı onadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal, ön şartsız silah bırakmalı
Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda yaklaşık 65 bin ziyaretçiyi ağırladı
Sarıkamış Belediyesi, yatalak, hasta ve çadıra gelemeyeceklerin iftar yemeğini evlerine götürüyor
Hırsızlığı haber vermeyen çalışanın işten çıkarılması "haklı fesih" sayıldı
SGK hileli boşanmaları takibe aldı

Benzer haberler

Hırsızlığı haber vermeyen çalışanın işten çıkarılması "haklı fesih" sayıldı

Hırsızlığı haber vermeyen çalışanın işten çıkarılması "haklı fesih" sayıldı

İtalya hükümeti 2018'de gemide bekletilen düzensiz göçmenlere tazminat ödeyecek

Bakırköy'de trafo merkezindeki patlamada 1 işçi ağır yaralandı

Sanayide çalışan kişi başına üretim 2024'ün son çeyreğinde arttı

Sanayide çalışan kişi başına üretim 2024'ün son çeyreğinde arttı
Maltepe Belediyesi işçilerinden maaş protestosu

Maltepe Belediyesi işçilerinden maaş protestosu

Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı

Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet