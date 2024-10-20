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Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiği belirtildi.

Paylaşımda, uçuşlara dair görüntülere de yer verildi.

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