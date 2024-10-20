Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildiği belirtildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/gho0ZsY96T— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2024
Paylaşımda, uçuşlara dair görüntülere de yer verildi.