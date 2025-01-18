Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Romanya hava sahasında eğitim uçuşu
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 uçak, Romanya hava sahasındaki eğitim faaliyetine katıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:
"NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından 'Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri' ile eş güdümlü yürütülmekte olan 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' kapsamında Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 2 adet F-16 ve 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından 1 adet KC-135R uçağı katıldı."
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NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5’inci Ana Jet Üs… pic.twitter.com/Jb0FO8snBt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2025