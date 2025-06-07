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Eğitim

MEB, 5 soruda LGS sınavına ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin 5 soruda merak edilenleri yanıtladı.

Fatma Sevinç Çetin  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
MEB, 5 soruda LGS sınavına ilişkin merak edilenleri yanıtladı

Ankara

Bakanlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, LGS sınavı sürecine dair önemli bilgileri öğrenciler ve velilerle paylaştı.

Açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin bazı detayları öğrencilerimiz ve velilerimize hatırlatıyor, tüm öğrencilerimize eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Sınava ilişkin 5 soruda merak edilenler şöyle:

1- Sınav ne zaman yapılacak?

15 Haziran 2025

2- Nerede yapılacak?

973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda. 13 yurt dışı sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda.

3- Nasıl yapılacak?

İki oturum halinde yapılacak.

Birinci oturumun başlama saati 09.30. Sınav süresi 75 dakika. İçeriği 50 soruluk sözel alan. (Türkçe, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı dil)

İkinci oturumun başlama saati 11.30. Sınav süresi 80 dakika. İçeriği 40 soruluk sayısal alan. (Matematik ve fen bilimleri)

4- Kimler sınava girecek?

İsteğe bağlı olarak 2-18 Nisan 2025 arasında başvurularını yapmış 8. sınıf öğrencileri.

5- Sınavlar ne zaman açıklanacak?

11 Temmuz 2025'te

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