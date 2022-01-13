Dolar
13.54
Euro
15.56
Altın
1,818.55
ETH/USDT
3,307.90
BTC/USDT
43,250.00
BIST 100
2,070.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzaya fırlatılıyor
logo
Gündem

Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Cem Genco   | 13.01.2022
Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

İlçe genelinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede, yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da Kovid-19 vakaları nedeniyle laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi
Kovid-19 havada 20 dakika kaldıktan sonra bulaşıcılığının çoğunu kaybediyor
TBF, Kovid-19 protokolünü güncelledi

Benzer haberler

Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'da sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'da şiddetli yağıştan etkilenen alanlarda hasar tespiti yapılıyor

Antalya'da hortum ve sağanaktan etkilenen seralarda hasar tespiti devam ediyor

Hatay'ın müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi

Hatay'ın müze ve ören yerlerini geçen yıl 360 bin kişi gezdi
Marmaris'te su basan ev, iş yeri ve caddelerde temizlik yapılıyor

Marmaris'te su basan ev, iş yeri ve caddelerde temizlik yapılıyor
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak