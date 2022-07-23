Dolar
17.74
Euro
18.12
Altın
1,727.65
ETH/USDT
1,582.00
BTC/USDT
22,818.00
BIST 100
2,516.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 sağlıkçı yaralandı.

Ekber Türkoğlu   | 23.07.2022
Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı

Tokat

Kürşat Şahin (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı hasta taşıyan ambulans, Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu sanayi sitesi kavşağında refüje çıktı.

Hasta Hanife Yılmaz (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT'den Endonezyalı gazetecilere eğitim
Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya 25 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor
Muğla'da bazı alanlar, kesin korunacak hassas alan olarak tescillendi

Benzer haberler

Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı

Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı

Hastane odasında fen lisesini kazanıp YKS'de Adıyaman 1.'si oldu

Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor

Düzce'de üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi ağır yaralandı

Düzce'de üzerlerine kimyasal madde sıçrayan 3 işçi ağır yaralandı
Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı
Bursa'da aracıyla metro hattının duvarına çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti

Bursa'da aracıyla metro hattının duvarına çarpan DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul hayatını kaybetti