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Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının tahrip edilmesine ilişkin 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emrah Gökmen, Kemal Karadağ   | 15.07.2022
Hasköy Musevi Mezarlığı'nda bazı mezar taşları tahrip edildi Fotoğraf: Emrah Gökmen/AA

İstanbul,Ankara

Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi'ndeki mezarlıkta bazı mezar taşlarının gece kırıldığı tespit edildi. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 36 mezar taşının kırıldığını belirledi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Türk Yahudi Topluluğunun Twitter hesabından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin hesaplarının eklendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz."

"Faillerin 2'si gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Yahudi Topluluğunun olayla ilgili açıklamasını alıntılayarak, Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınadığını belirtti.

Bakan Soylu, "İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.


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