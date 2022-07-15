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Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi

İstanbul Valiliği, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda yapılan tahribatla ilgili araştırma ve güvenlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda yaşları 11 ila 13 arasında 5 çocuğun yakalandığını bildirdi.

Filiz Kınık Öz   | 15.07.2022
Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını 5 çocuğun tahrip ettiği belirlendi

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribata ilişkin çalışma yapıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribata ilişkin çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, mezarlıkta 81 mezar taşının tahrip edildiği aktarılarak "Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayın mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç ve H.R.E isimli 11-13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Adı geçen şüpheliler yakalanmış olup konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Musevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada polis ekiplerince muhafaza altına alınan çocukların, parkta oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine buraya girdikleri ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Çocukların mezarlığa girdiği anlar güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, çocukların mezarlıkta bazı mezar taşlarını tekmelemeleri, ardından da koşarak uzaklaşmaları yer aldı.

Vakfın teşekkür paylaşımı

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın Twitter hesabından olaya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Sayın Bakanımız @suleymansoylu arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Tahribatı yapanların 12-13 yaşlarında çocuklar olduğunu üzüntüyle öğrendik. Tüm mezarların @TC_istanbul tarafından yapılacağını belirttiler. Hassas ve duyarlı çalışmaları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.


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