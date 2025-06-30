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Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Düzce Valiliği, orman yangını riski taşıyan bölgelere girişlerin 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.

Göksel Cüneyt İğde  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Düzce

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde, ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yükselebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

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Orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla birtakım tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl sınırları içindeki tüm ormanlık alanlara, yetkili ya da orman idaresi tarafından zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışında yapılacak girişler ile 2. maddede ayrılmış yerlerin dışındakilere girişler 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandı." ifadeleri kullanıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile bağlı birimlerinin yönetiminde belirlenen yerler dışındaki ormanlık alanlarda ateş yakılması, mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü kullanılarak ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı anlatılan açıklamada, yer ateşi yakılmamak kaydıyla belirlenen orman parkı alanlarında 10.00-19.00 saatleri arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver kullanılarak piknik yapılabileceği kaydedildi.

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