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Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lale Köklü Karagöz  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Karaali mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.

Ekipler, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede önlem aldı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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