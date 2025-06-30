Dolar
39.79
Euro
46.71
Altın
3,281.84
ETH/USDT
2,472.80
BTC/USDT
107,635.00
BIST 100
9,701.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Giresun'da bulunan Mavi Göl çevresinde yürütülen çalışmalar

Giresun Valiliği, Mavi Göl çevresinde yürütülen entegre çalışmanın doğal varlıkları koruyan ve turizm vizyonunu geliştiren stratejik bir yatırım olduğu bildirildi.

Atakan Çıtlak  | 30.06.2025 - Güncelleme : 30.06.2025
Giresun'da bulunan Mavi Göl çevresinde yürütülen çalışmalar

Giresun

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Mavi Göl çevresinde plansız bir çalışma yürütüldüğüne dair paylaşılan haber ve içeriklere istinaden açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, gölün görüntüsünü etkileyen taşkın risklerine karşı altyapı projesinin başlatıldığı ifade edilerek, "Altyapı projesi 'Beyazdan Maviye Yolculuk' turizm vizyonunun bir parçasıdır. Bu iki proje birbirini tamamlamakta, taşkın riskleri azaltılırken aynı zamanda bölge sürdürülebilir turizm anlayışıyla daha güvenli, estetik ve erişilebilir hale getirilmektedir." denildi.

Çalışmanın neden yapıldığına da vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göksu travertenlerinden karayolu köprüsüne kadar olan 700 metrelik dere hattında, taşkın kontrolü amacıyla beton temelli, taş örme yapılar inşa edilmektedir. Bu, su debisinin arttığı dönemlerde tarım arazilerini ve travertenleri korumak için elzemdir. Yürütülen çalışmalar, 'Beyazdan Maviye Yolculuk' projesinin altyapı ayağını oluşturmakta ve bu proje; yürüyüş yolları, seyir terasları, yöresel satış stantları, doğayla uyumlu yapılar ve çevre düzenlemeleri gibi uygulamaları içermektedir."

Açıklamada, yaz aylarında yapılmasıyla ilgili olarak da, şunlar ifade edildi:

"Kış aylarında beton dökümüne uygun hava şartları yoktur. ⁠Mart-mayıs döneminde kar erimesine bağlı su seviyesi yükselmekte ve dere yatağında çalışmak mümkün olmamaktadır. Mayıs ortasından sonra su seviyesi düşünce çalışmalar teknik olarak mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle uygulama kaçınılmaz olarak yaz aylarında yapılmakta ve gölün görüntüsünü etkileyen etabın ise yaklaşık 20 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Giresun’un doğal ve kültürel mirasını koruyarak turizm değerine dönüştürmek nihai hedefimizdir. Bu doğrultuda turizm acenteleri ve paydaşların koordine edilerek ziyaretçilerin mağdur olmamasına adına da ilgili kurumlarımız talimatlandırılmıştır. Mavi göl çevresinde yürütülen bu entegre çalışmanın doğal varlıkları koruyan ve turizm vizyonunu geliştiren stratejik bir yatırım olduğunu önemle vurguluyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de yangın riski taşıyan ormanlık alanlara girişler yasaklandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davada duruşma 8 Eylül'e ertelendi
Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik arıza
Giresun'da bulunan Mavi Göl çevresinde yürütülen çalışmalar
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Giresun'da bulunan Mavi Göl çevresinde yürütülen çalışmalar

Giresun'da bulunan Mavi Göl çevresinde yürütülen çalışmalar

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

İngiltere'de "Co-op" adlı kooperatif, İsrail'den ürün ve hizmet alımını durduracağını duyurdu

Karadenizli yaşlı kadınları tasvir ettiği taş bebekler ev hanımının gelir kapısı oldu

Karadenizli yaşlı kadınları tasvir ettiği taş bebekler ev hanımının gelir kapısı oldu
Giresun'da kadın girişimci yufka imalathanesinde 9 kişiye istihdam sağladı

Giresun'da kadın girişimci yufka imalathanesinde 9 kişiye istihdam sağladı
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı

Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele için 55 bini aşkın samuray arısı doğaya salındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet