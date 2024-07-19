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Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Gökhan Balcı  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi Fotoğraf: İl Emniyet Müdürlüğü

Edirne

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yaptıkları çalışma sonucu Hamzabeyli'den yurda giriş yapan bir tırı durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, kolilerin içerisinde 266 kilo 489 gram skunk ele geçirildi.

Tır sürücüsü S.S, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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