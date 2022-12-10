Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2022
Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/fUPLxQyCb4
Açıklamada, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.