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Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 10.12.2022
Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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