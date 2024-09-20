Dolar
34.11
Euro
38.10
Altın
2,604.21
ETH/USDT
2,524.00
BTC/USDT
62,802.00
BIST 100
9,907.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir" bilgisini verdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na sefer yapan uçağın iniş esnasında pistten çıktığını bildirerek "185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13.18'de iniş esnasında pistten çıkmış, uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 1004 kişi yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
Bakan Kurum, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Bowen ile video konferansla görüştü
Balık tezgahlarında palamut, hamsi ve çinekop bolluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kara yollarında karbon emisyonlarını azaltacak yatırımlar yapıyoruz

THY, sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısıyla 2 uçak satın aldı

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi

Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı

THY'nin İstanbul-Londra seferi öncesi uçakta zorluk çıkaran yolcu tutuklandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AA Editör Masası'na konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet