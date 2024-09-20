Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir" bilgisini verdi.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na sefer yapan uçağın iniş esnasında pistten çıktığını bildirerek "185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.
Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyûbî Havalimanı’na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13:18’de iniş esnasında pistten çıkmış; uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 20, 2024
185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde… pic.twitter.com/a1Z0GJW0Us
Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13.18'de iniş esnasında pistten çıkmış, uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.