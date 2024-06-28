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Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi

Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaş Türkiye'ye getirildi.

İsa Toprak, Ersin Çetintaş, Abdullah Sarica  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Hac ibadeti sırasında sağlık sorunları yaşayan 13 kişi Türkiye'ye getirildi Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hac ibadetini eda ederken sağlık sorunları yaşayan 13 vatandaşımız, Bakanlığımız tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi eşliğinde bu gece ülkemize getiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, MSB'ye ait uçakla Türkiye'ye getirilecek vatandaşların tedavilerine Ankara'da devam edileceği kaydedildi.

MSB: Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ankara'ya getirilen hastaların tedavilerine Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerinde devam edilecek

Hastaları ve refakatçilerini taşıyan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 uçağı, saat 01.50 sularında Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ve aralarında uzman hekimlerin de yer aldığı 10 kişilik sağlık ekibi de hastalara eşlik etti.

Türkiye'ye getirilen 13 hasta, alanda bekleyen ambulanslarla Etlik ve Bilkent Şehir hastanelerine nakledildi.

Bazı hastalar, ambulansa taşındığı esnada el sallarken bazılarının da duygusal anlar yaşadığı görüldü.

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