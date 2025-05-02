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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik tercih işlemleri başladı.

Abdullah Özkul  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı

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