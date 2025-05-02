Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihler başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik tercih işlemleri başladı.
Ankara
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 8 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı