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Güvenlik yolları, terörle mücadeleye hız ve etkinlik sağladı

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Güvenlik Yolları Projesi" kapsamında 2017-2021 arasında yapılan 1430 kilometre güvenlik yolu terörle mücadelede etkinliği artırdı.

Kemal Karadağ   | 06.02.2022
Güvenlik yolları, terörle mücadeleye hız ve etkinlik sağladı

Ankara

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine 15 Temmuz 2016'dan sonra hayata geçirilen yeni güvenlik konseptiyle terörle mücadelede önemli başarılar elde edildi.

Başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji kapasitesinin artırılması ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla saha ve alan güvenliğinde önemli adımlar atıldı.

Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleri ve uzantılarıyla kararlı ve etkin mücadelenin ortaya konulması amacıyla güvenlik güçlerinin bölgelere hızlı ve güvenli ulaşmalarının ve lojistik ihtiyaçlarının kısa sürelerde giderilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığınca "Güvenlik Yolları Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında terörle mücadelenin sürdüğü bölgelerde yeni yolların yapılması için 2017-2021 arasında valiliklere toplam 1 milyar 535 milyon 828 bin 919 lira ödenek gönderildi. 2017'de 134,6 kilometre, 2018'de 330 kilometre, 2019'da 324,5 kilometre, 2020'de 221 kilometre, 2021'de ise 420 kilometre güvenlik yolu tamamlandı.

Böylece, 2017-2021 arasındaki beş yıllık süreçte toplam 1430 kilometre güvenlik yolu yapılmış oldu.

Proje kapsamında bu yıl içinde ise 450 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanması planlanıyor.

Güvenlik Yolları Projesi, terörle mücadele bölgelerinde güvenlik güçlerinin alan hakimiyetini artırdı, etkin ve hızlı müdahaleler gerçekleştirmesini sağladı. Ayrıca proje, Türkiye içerisindeki terörist sayısının 150'nin altına düşürülmesine de katkı sundu.

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