logo
Gündem

Günün ilk yarısında termometreler 16 kentte 40 derece ve üzerini gösterdi

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 16 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
Günün ilk yarısında termometreler 16 kentte 40 derece ve üzerini gösterdi Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45,2 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedildi. Bunu 44,6 dereceyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 44,4 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi takip etti.

Sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Adana, İmamoğlu41,5
Antalya, Döşemealtı40,1
Aydın, Karpuzlu43
Batman, Beşiri41,3
Diyarbakır, Hani41,9
Gaziantep, Karkamış43,2
Hatay, Kırıkhan44,6
İzmir, Beydağ41,7
Kahramanmaraş, Türkoğlu40,5
Kilis, Elbeyli42,5
Mardin, Nusaybin44,4
Mersin, Mut40
Muğla, Yatağan41,6
Siirt, Kurtalan43,6
Şanlıurfa, Ceylanpınar43,6
Şırnak, Silopi45,2


Muğla'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 37 derece, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Muğla'da, serinlemek isteyenler sahillere akın etti.

Ula ilçesine bağlı sakin kent ünvanlı Akyaka'da, yerli ve yabancı turistler plajda güneşlendi, denize girdi. Bazı tatilciler kano ve rüzgar sörfü yaptı, doğal akvaryum olarak nitelendirilen Kadın Azmağı deresinde tekne turlarına katıldı.

Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler, günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanı buldu. Kanal gezisinin ardından İztuzu kumsalına ulaşan tatilciler denizin tadını çıkardı.

Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinleri Uzunyalı, İçmeler, Turunç, Selimiye ve Kız Kumu plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Ölüdeniz, Kumburnu ve Belcekız plajlarında da yoğunluk yaşandı.

