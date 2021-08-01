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Gündoğmuş ve Alanya'daki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ayşe Yıldız,Mustafa Kurt   | 01.08.2021
Gündoğmuş ve Alanya'daki orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Alevlerin yerleşim yerine sıçraması sonucu şu ana kadar 3 mahalle tahliye edildi, bazı vatandaşlar Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi yurduna yerleştirildi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının diğer yerleşim yerlerini de tehdit ettiği öğrenildi.

Alanya'ya sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Gündoğmuş'taki rüzgarın etkisiyle Alanya ilçesi Bayır Mahallesi'ne sıçrayan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Şu ana kadar 3 mahallenin tahliye edildiği bölgede, alevler Susuz Yaylası'na da sıçradı.

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Alanya'nın Cikcilli ve Yeniköy mahallelerinde sabah saatlerinde orman ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

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