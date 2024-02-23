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Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden çalışmasını istedi

Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden işlemeye başlamasını talep etti.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Görme engelliler, EGO otobüslerinde sesli anons sisteminin yeniden çalışmasını istedi

Ankara

Aralarında Altınokta Körler Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneğinin de olduğu çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Altınokta Körler Derneği Ankara Şube Sekreteri Hasan Tatar, toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemleri kurulduğunu, bu sayede görme engellilerin yardım almadan istedikleri yerde inebildiklerini söyledi.

Son 2 yıldır bu sistemin neredeyse hiçbir yerde çalışmadığını ifade eden Tatar, "Neden çalışmadığını sorduğumuzda her ağzından farklı gerekçeler sunuldu. Belediye otobüsü şoförleriyle arkadaşlarımız arasında zaman zaman tatsız tartışmalar meydana geldi. Yetkililer, kimi zaman bu sistemlerin güncellendiğini kimi zaman bunun bakımını yapan şirketle belediye arasındaki sözleşme sona erdiği için çalışmadığını söyledi." diye konuştu.

Sorunun çözümü için 153'e şikayette bulunduklarını, sosyal medyadan sık sık paylaşım yaptıklarını aktaran Tatar, sesli anons sisteminin yeniden çalışmasını istediklerini belirtti.


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