Gündem

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dondu.

Zafer Göder  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkındaki gölün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle dondu.

Ayrıca tabiat parkında gün içerisinde zaman zaman kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Gölcük'te karın oluşturduğu manzarayı görmek ve piknik yapmak amacıyla bölgeye gelenler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Fırtına sırasında donmuş gölün yüzeyindeki ve çevredeki karların havalanması, güzel görüntüler oluştururken ziyaretçilerin manzarayı izlemelerini zorlaştırdı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüleri ve ziyaretçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

