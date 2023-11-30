Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan arabalı vapur seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 dışındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 hariç diğer seferlerin aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.