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Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Mehmet Efe Kansu  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Gökçeada-Kabatepe hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan yapılacak 17.00'deki seferin, Kabatepe'den ise 19.00'deki seferin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Kabatepe'den 05.00'te ek sefer yapılacağı, Kabatepe'den 05.00, 09.00 ve 15.00 ile Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00'teki seferlerin saatinde yapılacağı bildirildi.​​​​​​​

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