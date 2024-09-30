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Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep telefonu kamerasında

Giresun'un Görele ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedildi.

Atakan Çıtlak  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılması cep telefonu kamerasında

Giresun

İlçenin İsmailbeyli köyü sahilinde serinlemek için denize giren S.Ö, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

S.Ö'ye yardım için suya giren M.U'nun da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine çevrede bulunanlar durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Görele Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucu S.Ö. ve M.U. kurtarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan 2 kişinin kurtarılma anı, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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