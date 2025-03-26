Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin ölçülmesi için numune alma kriterleri belirlendi
Türk Gıda Kodeksi gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma ve analiz metodu kriterleri, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde belli oldu.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
AB'ye uyum çerçevesinde, gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma ve analiz metodu kriterlerini belirlemeyi amaçlayan Tebliğe göre, bu işlem belirlenen metotlara göre gerçekleştirilecek. Numune alma işlemi, kontrol görevlisi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılacak. İncelenecek her parti veya alt partiden ayrı ayrı numune alınacak.
Numune alma metodu oluşturulmuş gıda kategorisinde sınıflandırılamayan bir ürün söz konusu olduğunda, numune alma metodu o gıdanın parçacık boyutuna veya gıda kategorilerinden birinde sınıflandırılabilen bir gıdayla benzerliğine göre tespit edilecek.
Listelenen herhangi bir kategoride sınıflandırılamayan bir gıda olması ve mikotoksinin üründe homojen şekilde dağıldığına dair kanıt bulunması koşuluyla, bu gıdalardan mevzuata uygun şekilde numune alınacak.
Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin kontrolü için kullanılan numune hazırlama ve analiz metotları kriterlere uygun şekilde yapılacak.
Mikotoksin nedir?
Genellikle mahsulleri kolayca kolonize eden mantarlar tarafından üretilen mikotoksinler, insanlarda ve hayvanlarda, hastalığa ve ölüme neden olabilir.
Bir küf türü, birçok farklı mikotoksin üretebilir.
Toksik ikincil metabolit olan mikotoksin örnekleri arasında aflatoksin, sitrinin, fumonisinler, okratoksin A, patulin, trikotesenler, zearalenon ve ergotamin gibi ergot alkaloidleri bulunur.