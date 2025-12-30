Dolar
Gündem

Gıda denetimlerinde bu yıl 2,7 milyar lira para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 1 milyon 350 bin denetim yapıldığını ve 2 milyar 654 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Ankara

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, yıl içinde yapılan gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığın, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7 gün 24 saat esaslı denetimlerini bu yıl da artırarak devam ettirdiğini belirten Yumaklı, "Yurt genelinde 8 bin 113 kontrol görevlisiyle 1 milyon 350 bin denetim gerçekleştirdik. Yapılan resmi kontroller kapsamında 32 bin 210 idari para cezası uygulandı, 570 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2 milyar 654 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı." ifadesini kullandı.

Yeni yıl öncesi denetim

Yumaklı, yeni yıl öncesinde gıda ürünlerinde tüketimin arttığına, 18 Aralık'tan bu yana denetim programı uyguladıklarına işaret ederek, bugüne kadar 19 bin 82 denetim yaptıklarını, halk sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir faaliyete izin vermeyeceklerini belirtti.

Bakanlık olarak 2025 yılında gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çok sayıda düzenlemeyi devreye aldıklarını anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hileli, taklit ve tağşiş yapılan ürünleri internet sitemizden yayınlayarak halkımızı bilgilendirme görevimizi yerine getirdik. Bu işletmelerle ilgili de gerekli hukuki prosedürleri işlettik. Denetimlerimiz yalnızca satış noktalarıyla sınırlı değildir. Pestisit başta olmak üzere zirai ilaç kullanımını tarladan sofraya kadar tüm aşamalarda kontrol ediyoruz. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması kırmızı çizgimizdir. Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık ve açtırmıyoruz, bu konuda toleransımız yoktur."

Yumaklı, yeni yıl öncesinde ekiplerin üretim, satış ve gıda toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak, söz konusu yerlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlara, Alo 174 Gıda Hattı'nı araması ve karekod uygulamasıyla işletmenin denetim durumunu sorgulaması çağrısında bulundu.

