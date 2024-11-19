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Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Enishan Keskin  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

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