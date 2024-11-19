Geyikli-Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan 14.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.