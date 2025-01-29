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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, TUSAŞ'ı ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ni (TUSAŞ) ziyaret etti ve incelemelerde bulundu.

Yusuf Soykan Bal  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, TUSAŞ'ı ziyaret etti

Ankara

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

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