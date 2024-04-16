Dolar
32.48
Euro
34.53
Altın
2,375.11
ETH/USDT
3,084.50
BTC/USDT
63,008.00
BIST 100
9,571.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı

Türk Kızılay tarafından Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Sezgin Pancar, Mustafa Ünal Uysal  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı Fotoğraf: Sezgin Pancar - AA

Mersin

İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tedarik edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve glütensiz ürünlerden oluşan 3 bin 774 tonluk yardımın yüklendiği gemide hazırlıklar tamamlandı.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtımda bulunan "9. İyilik Gemisi" için uğurlama töreni düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törendeki konuşmasında, yüreklerinin bir tarafının Gazze'deki çocuklar, kadınlar, insanlarla attığını söyledi.

Yardım amacıyla kenetlendiklerini dile getiren Yılmaz, "Yapılması gereken en önemli şey kalıcı ateşkes çağrısını her gün daha yüksek sesle yinelemek çünkü bu işin çözümü ancak kalıcı ateşkesle sağlanacaktır." dedi.

Yılmaz, Filistin halkı için vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Emanetlerin hepsini bir araya getiriyoruz. Bazen AFAD, bazen Türk Kızılay gemisi organize ediyoruz ama bu gemilere AFAD, Kızılay değil 'İyilik Gemisi' diyoruz. Bu 'İyilik Gemileri'nin yükü iyilik, rotası Gazze ve insanlık. Biz, orada mağdur olan, temel ihtiyaç maddelerine erişimde güçlük çeken insanlara el uzatmaya çalışıyoruz. Bugün 9. İyilik Gemisi ile aslında Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran birinci ülkenin Türkiye olduğunun tescillendiğini bir kere daha görüyoruz."

Geminin, 3 bin 774 ton yardımla bugüne kadar tek seferde gönderilen en fazla ürünü taşıdığını ifade eden Yılmaz, yardımlarda glütensiz ürünlerin de olduğu 227 bin gıda kolisinin, suyun ve hijyen malzemelerinin yer aldığını anlattı.

Yılmaz, Gazze'deki acıların son bulmasını dileyerek, "Yardımlarımız tek seferlik ya da kısa süreli değil. Yardımlarımız Gazze'deki bütün ihtiyaçlar bitene kadar devam edecek, sürekli yardımlardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından gemi yola çıktı.

Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Gemi, yaklaşık 40 saat sürecek deniz yolcuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Buradaki gümrük işlemlerinden sonra malzemeler, Filistin Kızılayına teslim edilecek.

Filistin Kızılayı da yardımları Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay ile AFAD işbirliğinde bugünü kadar 13 uçak ve 8 gemiyle toplamda 39 bin 697 ton çeşitli insani yardım malzemesi Gazze'ye gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
Osmaniye Eczacı Odası depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek
Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Japonya seyri için Türkiye'den yola çıkan TCG Kınalıada, Süveyş Kanalı'na ulaştı

Benzer haberler

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak 9. gemi Mersin'den uğurlandı

Gazze'ye yardım ulaştıracak "9. İyilik Gemisi"nde çölyak hastaları da unutulmadı

İsrail'in 193 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 843'e çıktı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Orta Doğu'da "bölgesel çatışma kimsenin çıkarına değil" mesajı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Orta Doğu'da "bölgesel çatışma kimsenin çıkarına değil" mesajı
TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak

TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet