Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadının hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nergül Taşgöz (65), Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Taşgöz'ün yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Taşgöz'e çarpması yer aldı.
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