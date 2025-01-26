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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadının hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erol Değirmenci  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada

İstanbul

21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nergül Taşgöz (65), Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Taşgöz'ün yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Taşgöz'e çarpması yer aldı.





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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsünün çarptığı kadının öldüğü kaza kamerada
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