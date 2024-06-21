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Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Geçici Barınma Merkezi'ne sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İrfan Aydoğdu, Fırat Özdemir  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep

Kırsal Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra rüzgarın etkisiyle yangın yakında bulunan Geçici Barınma Merkezi'ne sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir ve Nizip Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin iş makinaları ile yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının bir kısmını etkilediği barınma merkezindeki Suriye uyruklu düzensiz göçmenler ise bulundukları alandan araçlarla tahliye edildi.

Yangında 5 hektar tarım arazisi, 10 dönüm ormanlık alan, barınma merkezindeki 2 konteyner ve bir yakıt deposu zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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