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Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangın kontrol altına alındı, yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.

İrfan Aydoğdu  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: İrfan Aydoğdu /AA

Gaziantep

Dün, Keklik Mahallesi'ndeki aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Nizip Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.

Çalışmasını gece saatlerinde de sürdüren ekipler, yaklaşık 12 saatin ardından yangını kontrol altına aldı.

Havadan görüntülenen alanda yer yer dumanların yükseldiği ve soğutma çalışmaların devam ettiği görüldü.

Yangın sonrası yaklaşık 200 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Dün, Keklik Mahallesi'nde aralarında fıstık ve zeytin bahçelerinin de bulunduğu arazide çıkan yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.

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Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

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