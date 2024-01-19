Dolar
30.19
Euro
32.85
Altın
2,034.96
ETH/USDT
2,493.80
BTC/USDT
41,448.00
BIST 100
8,007.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Gazeteci Hrant Dink'e, cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anma

Kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi.

Hikmet Faruk Başer  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Gazeteci Hrant Dink'e, cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anma

İstanbul

Gazetenin Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki eski binasının önünde toplananlar, Dink'in silahla ateş edilerek öldürüldüğü yere kırmızı karanfil bırakıp mumlar yaktı. Alana ayrıca Türkçe, Kürtçe ve Ermenice yazılı dövizler ile Agos gazetesi bırakıldı. Gazetenin olduğu binaya da üzerinde "Cinayet 17 yaşında" yazılı Hrant Dink'e ait bir fotoğraf asıldı.

Sloganlar atan katılımcılara balkondan Dink'in sesinden bir konuşması dinletildi.

Balkonda konuşan arkadaşı Oya Baydar, özel bir insan olan Dink'in 17 yıl önce katledildiğini hatırlatarak, "Her yıl burada buluşuyoruz, 'Hepimiz Hrant'ız' diye bağırıyoruz. 17 yıldır her 19 Ocak'ta hepimizin içinde doğuyorsun. Selam seninle aynı değerleri paylaşanlara." dedi.

Dink'in ailesi, yakınları ile arkadaşlarının katıldığı törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de hazır bulundu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören dolayısıyla Şişli Halaskargazi Caddesi trafiğe kapatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden dolandırıcılık uyarısı
Milli Savunma Bakanı Güler: Türkiye, başta savunma sanayi birçok platformda kendi kendine yeter konuma ulaştı
İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Büyükçekmece'de gazetecileri darbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Gazeteci Hrant Dink'e, cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anma

Benzer haberler

Gazeteci Hrant Dink'e, cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anma

Gazeteci Hrant Dink'e, cinayetin 17. yılında Agos gazetesi önünde anma

Burdur'da 15 yıllık aranın ardından tren seferleri "Güller Ekpresi"yle başladı

"Pençe-Kilit Operasyonu" şehitlerimizi uğurladık

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

Hatay'da depremde hayatını kaybeden gazeteciler anıldı

Bakan Uraloğlu: Uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımları gerçekleştireceğiz

Bakan Uraloğlu: Uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımları gerçekleştireceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet