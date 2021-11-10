Dolar
9.84
Euro
11.30
Altın
1,851.74
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,624.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Galata Kulesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde ışık gösterisi düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılı münasebetiyle Galata Kulesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ışık gösterisi düzenlendi.

Hilal Uştuk   | 10.11.2021
Galata Kulesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde ışık gösterisi düzenlendi Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

AKM'deki etkinliklerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020'de hazırlanan modern ağıt "Seni Çok Özledim Paşam" adlı eser seslendirildi.

Galata Kulesi'ndeki anma etkinliğinde ise 10 Kasım 1938'de TRT Radyo'nun yanı sıra dünya radyolarında, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatına ilişkin yayınlanan haberlerin sesleri sunuldu.

Etkinlikte ayrıca 2021'den 10 Kasım 1938'e geriye doğru sanal bir seyahat sunulması amaçlanırken, Büyük Önder'in fotoğrafları da Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Atatürk'ün kendi sesinden "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözü de görseller eşliğinde sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir'
Türkiye'de 27 bin 259 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 1 haftada 5-11 yaş aralığındaki yaklaşık 900 bin çocuk Kovid-19 aşısı oldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 757 bin 417’ye çıktı
Belçika Kovid-19 aşısında takviye dozu herkese sunmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

Galata Kulesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde ışık gösterisi düzenlendi

Galata Kulesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde ışık gösterisi düzenlendi

Atatürk, AKM'de düzenlenen 'Mavi Gözlü Mucize' etkinliğinde anıldı

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

AKM'deki Gala Konser uzun süre ayakta alkışlandı

AKM'deki Gala Konser uzun süre ayakta alkışlandı
'Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul' projesi etkinlikleri 1 Aralık'ta AKM'de başlayacak

'Anadolu Uygarlıklarından İzler İstanbul' projesi etkinlikleri 1 Aralık'ta AKM'de başlayacak
95 yıllık orijinal "Nutuk" Antalya'da sergileniyor

95 yıllık orijinal "Nutuk" Antalya'da sergileniyor