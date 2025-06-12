Türkiye ve Azerbaycan, Nahçıvan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2025" tatbikatı yapacak
Türkiye ve Azerbaycan, 20-30 Haziran'da Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
Bakü
Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, "Mustafa Kemal Atatürk 2025" isimli tatbikat düzenleyecek.
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Tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli ile Nahçıvan'daki Azerbaycan ordusuna bağlı birlikler arazide filli atışlı görevler icra edecek.
Tatbikat, 20 Haziran'da başlayacak, 30 Haziran'da sona erecek.
Nahçıvan'da iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği, 12 Haziran'da başlayan "Sarsılmaz Kardeşlik" bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı ile "Mustafa Kemal Atatürk 2025" tatbikatının seçkin gözlemci günü eş zamanlı olarak 30 Haziran'da icra edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.