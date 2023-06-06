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"Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Ankara merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda tutuklanan zanlıların, yaklaşık 400 kişiyi 85 milyon lira ve 1 milyon avro dolandırdığı belirlendi.

Sefa Şahin  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
"Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Ankara

Ankara merkezli 5 ilde, "Forex yatırımı" vaadiyle yaklaşık 400 kişiyi 85 milyon lira ve 1 milyon avro dolandırdığı tespit edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçuna ilişkin çalışma kapsamında, Ankara, Aydın, İzmir, Antalya ve Muğla'da yatırım vaadiyle haksız kazanç elde etmek amacıyla yaklaşık 400 kişiyi mağdur eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, "Forex yatırımı" adı altında mağdurlardan aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle 85 milyon lira ve 1 milyon avro dolandırdıkları tespit edildi.

Bu kapsamda, 25 Ocak'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Bugün yapılan operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda biri ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınanların işlemleri devam ediyor.

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