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Gündem

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükseldi.

Barış Gündoğan   | 27.07.2021
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 Mehmetçiği şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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