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Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı

Türkiye'den Filistin'e 109 tırlık insani yardım malzemesi götürecek gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

Serkan Avci  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mersin Valiliği koordinasyonunda, 29 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle hazırlanan 2 bin 334 tonluk gıda, hijyen ve barınma ürünlerini taşıyan 109 tırlık filo, limanda demirli "Bestekar" isimli gemiye yüklendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cenk Yıldız, AA muhabirine, AFAD koordinasyonunda 13 Ekim 2023'ten bu yana yardım malzemesi taşıyan 12 uçak ve 3 geminin Filistin'e gönderildiğini söyledi.

Dördüncü gemiyi Filistin'e uğurlayacaklarını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"2 bin 334 ton içinde un, makarna, su, salça, şeker, çadır, battaniye ve hijyen malzemelerinden oluşan insani yardım malzemelerini uğurlayacağız. Filistin kardeş ülkemiz. Her zaman onların yanındayız. Şehitlerimize Allah rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Türkiye olarak tüm masum insanların yanındayız. Bu yardımlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, İç İşleri Bakanı'mızın talimatıyla, AFAD Başkanlığımız ve Mersin Valiliğimiz koordinasyonunda devam edecek inşallah."

Hazırlıklarının ardından yola çıkan geminin, Mısır El-Ariş Limanı'na gideceği ve ardından yardım malzemelerinin Filistin'e ulaştırılacağı bildirildi.

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