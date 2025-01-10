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Filistin'de ölen basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara'da anıldı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Filistin'de İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarını andı.

Emrullah Cesur  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Filistin'de ölen basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Ankara'da anıldı Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Güvenpark'ta bir araya gelen platform üyeleri, İsrail'in saldırılarında Filistin'de yaşamını yitiren gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Platform adına açıklama yapan gazeteci Tayyar Tercan, Filistin'de 461 günde 202 gazetecinin öldürüldüğünü, 399 gazetecinin yaralandığını, 43 gazetecinin ise esir alındığını ifade etti.

Batı ülkelerinin dünyada basın özgürlüğü naraları atarak birçok ülkeye ders vermeye kalktığını ifade eden Tercan, İsrail'in saldırılarına Batı medyasının sessiz kaldığını vurguladı.

Tercan, "Bizler gazeteci olmanın ötesinde insanız. Neredeyse 1,5 yıldır her türlü savaş hukuku, insani ve vicdani değerler ayaklar altına alınarak yapılan bu soykırımın durdurulması için harekete geçilmesini istiyoruz." dedi.

Filistinli gazeteci Zaher Albek de İsrail'in gerçeklerin üzerini örtmek için gazetecileri katlettiğine dikkati çekti.

Gazetecilerin İsrail tarafından kasıtlı şekilde öldürüldüğünü dile getiren Albek, "Gazze'deki gazeteciler bana 'Sessiz kalmayın, yanımızda olun.' dediler. Bu mesajı sizlere ulaştırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

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