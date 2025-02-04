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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 29 ildeki "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-37" operasyonlarında 93 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir haftadır 29 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-37" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 93 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerin örgütün askeri mahrem ve öğrenci yapılanması içinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgütte sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock"u kullanmak suçlarından arandığını ifade etti.

Yakalananlar arasında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı olanların da bulunduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Malatya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon'da operasyonlar düzenlendi. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok."

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren cumhuriyet savcısı ve polisleri tebrik etti.

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