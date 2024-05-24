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FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 18 ilde düzenlenen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye yönelik 18 ilde düzenlenen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince, Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu."

Son 11 ayda FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon yapıldı

1 Haziran 2023 ile 15 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan 11 aylık dönemde FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon yapıldığını ve 8 bin 153 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, yakalananlardan 1518'inin tutuklandığını, 1751 şüpheli için adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

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