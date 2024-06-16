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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Erdoğan, görüşmede, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Oğuzhan Sarı  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Ankara

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reşid ile görüşmesinde, İslam dünyasının en özel günlerinden bayramların bayram tadında yaşanması ve Filistin toprakları başta olmak üzere, İslam alemine huzur, mutluluk ve bereket getirmesi dileklerini iletti.

Görüşmede Erdoğan, Iraklı mevkidaşının ve tüm Irak halkının bayramını tebrik etti.

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