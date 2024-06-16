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Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi

Atahan Özkanlı, Elif Somuncu  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Adalar'da İETT'ye minibüs tepkisi

İstanbul

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grup, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve dün çalışmaya başlayan minibüslere tepkisini sürdürdü.

Grup, dün hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini protesto etmek için Büyükada Çınar Meydanı'nda toplandı.

"Adalar'da güvenle yürümek istiyoruz" ve "Yeni araç istemiyoruz" pankartları taşıyan gruptakiler, slogan attı.

Bazı ada sakinleri, minibüslerin önüne geçerek çalışmasına engel olmak istedi.

Gruptakiler daha sonra dağıldı.

İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüsleri dün protesto eden gruptan 10 kişi, önüne geçtikleri araçların çalışmasına engel oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

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