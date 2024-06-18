Dolar
32.59
Euro
35.05
Altın
2,323.90
ETH/USDT
3,430.10
BTC/USDT
65,074.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinin 4 gününde 32 bin 249 turisti ağırladı.

Sebahatdin Zeyrek  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Travertenleri, şifalı termal suyu, çevresindeki antik kentlerle dört mevsim turist çeken Denizli'deki Pamukkale, bayram tatilinde de turistlerin tercih ettiği yerler arasında oldu.

Pamukkale'yi, tatilin başladığı cumartesi gününden bu yana 32 bin 249 yerli ve yabancı turist gezdi.

Zaman zaman giriş kapılarındaki ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle kuyruk oluştu.

​​​​​​​Bölgeyi görmeye gelen misafirler beyaz travertenlerde yürüyüp, su dolu havuzlarda serinlemeye çalıştı. Fotoğraf çekerek bu anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmeyen turistler, antik kenti de gezdi. Bazı turistler ise dört mevsim 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza girdi.

Tokat'dan bayram ziyareti için ailesiyle kente gelen Musa Tok, AA muhabirine ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini ve ilk fırsatta tekrar gelmek istediğini söyledi.

Balıkesir'den gelen Ayşe Çetiner de kızıyla aile ziyareti için geldiği Pamukkale'de güzel vakit geçirdikleri için şanslı hissettiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği orman yangını nedeniyle tek yönlü askıya alındı
Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
İstanbul'da bayramın 3. gününde kurbanlık alma telaşı sürdü
RTÜK Başkanı Şahin, örf ve adetlere aykırı yapımlarla mücadelenin süreceğini bildirdi

Benzer haberler

Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

Muğla sahillerinde bayramın üçüncü gününde de yoğunluk sürdü

Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Kurban Bayramı'na özel tava ciğer tarifi

Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi

Pamukkale'yi 4 günde yaklaşık 32 bin ziyaretçi gezdi
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde buğday hasadı bayramda da sürdü

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde buğday hasadı bayramda da sürdü
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak

Kurban pazarlarında satılmayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet