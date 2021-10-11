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FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 7 zanlı yakalandı

Konya merkezli 7 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Serhat Çetinkaya   | 11.10.2021
FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 7 zanlı yakalandı

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş, biri açığa alınmış ve 5'i emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 7 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda zanlılardan 7'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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