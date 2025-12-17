Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Değerlerimize bütünüyle sahip çıkmaya ve paylaşmaya devam edeceğiz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mevlana'yı şair, Mesnevi'yi şiir kitabı, semayı dans gösterisi diye göstermeye çalışanlar bilsin ki bizim olanı bize yabancılaştırmaya, bozmaya, çarpıtmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez." dedi.
Konya
Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Hazreti Mevlana'nın "Aşk nedir?" Sorusuna "Ben ol da bil." şeklinde cevap verdiğini hatırlatarak, insanların Mevlana Hazretleri'nin eserlerinden alacağı lezzet ve ibretin de farklı olacağını söylemenin yanlış olmayacağını belirtti.
Mevlana'nın bugün insanlığa ışık olan kıymetli sözlerini "edebi kaygı" ile kaleme almış bir şair veya yazar olmadığını vurgulayan Ersoy, "Allah aşkından, Peygamber sevgisinden beslenen, kaynağı Kur'an yolu İslam olan bir tasavvuf ehlidir. Nitekim bizlere adeta bir vasiyet gibi bıraktığı kıymetli sözünde, kendisini 'Kur'an-ı Kerim'in bendesi ve Peygamber Efendimiz'in nurlu ayağının tozu' olarak niteler. 'Kur'an-ı Kerim hakikatleri ile bağdaşmayacak hiçbir sözü olamayacağını' yineler. Üstelik, 'bunun dışında kendisinden bir şey nakletmeye çalışandan da şikayetçi ve davacı olduğu' uyarısını yapar." diye konuştu.
Ersoy, tasavvuf kültürü araştırmacıları tarafından adeta bir "Kur'an tefsiri" ve "Hak Aşıklarının Kitabı" olarak görülen Mesnevi'nin, Mevlana'nın Yaratıcısına olan yolculuğunu not ettiği bir seyahatname gibi olduğunu söyledi.
"Herkes için Mesnevi'de bir nasip, bir hisse mutlaka vardır"
Mesnevi'nin, Mevlana'nın yolunda ilerleyerek Allah'a vasıl olmaya çalışan her kişi için bir kılavuz niteliğinde olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:
"Kadın-erkek, yaşlı-genç hatta çocuk, dini ve milliyeti her ne olursa olsun, herkes için Mesnevi'de bir nasip, bir hisse mutlaka vardır. Eserin dünyanın birçok diline çevrilmiş olması da bundandır. Ömrünün büyük bir kısmını Mevlana ve Mesnevi üzerinde çalışmalar yaparak geçiren Prof. Dr. Reynold Nicholson'ın da belirttiği gibi, 'Mesnevi, felsefi dille değil, kalbe hitap etme sanatı ile işlenmiştir.' Mevlana ise bu eşsiz eserini şöyle tanımlamıştır: 'Bizim Mesnevi'miz vahdet dükkanıdır, orada Allah'tan gayrı bir şey bulunmaz.' Yine Mevlana ve Mevlevilik ile özdeşleşmiş olan sema töreni de Allah'a ulaşma yolunun derecelerini, bu yola adım atıp ilerlemek isteyenlerin manevi yolculuğunu ve olgunlaşmasını sembolize eder. Ayrıntılı kural ve nitelikler, derinlikli sırlar, kendi içinde eşsiz kavramlar barındırır. İnceliğini kavrayabilen gönüllere kendini açan bir sırlar hazinesidir. Temel unsurları Mevlana Hazretleri'nin yaşadığı dönemde bizzat kendisi tarafından oluşturulan Mevlevi sema töreni, 2008 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'nde yerini almış özgün bir değerimizdir."
Ersoy, Bakanlık olarak bu manevi mirasın dünya ölçeğinde tanınması için birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek, aslına uygun icrası ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için de birçok uygulama ve düzenlemeyi yürürlüğe aldıklarını belirtti.
Mevlana'yı anlamak ve anlatmanın, onu anarken bu anlamı yaşayıp yaşatmanın ilgili herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:
"Bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla gerçekleştirdiğimiz Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin de bütün gayesi budur. Geride bıraktığımız 10 gün boyunca gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilmi sohbetler, sema mukabelesi, ney meşkleri ve tasavvuf müziği dinletileri bu sorumluluğun hakkını verme gayretidir. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile Meydan Meşkleri Topluluğu başta olmak üzere Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren sanat kurumlarımız, Mevlana Hazretleri'nin eşsiz fikir dünyası ve öğretisini, sevgi ve hoşgörüsünü yaymak, bu vesileyle birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Bir kültür ve sanat hizmeti olarak başlattığımız ve yurt geneline yaydığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali'mizin bünyesinde Konya'da gerçekleştirilen 'Mistik Müzik Festivali' de yine bu anlamda özgün bir yere ve değere sahiptir."
"Bilinsin ki gül deryamızdan bir dalın dahi kök salıp boy verdiği manevi topraktan koparılmasına izin vermeyiz"
Ersoy, Hacı Bektaş Veli'den Yunus Emre'ye, Sadrettin Konevi'den Sultan Veled'e, Şems-i Tebrizi'den Hoca Nasreddin'e gönül fatihlerinin, daima ayrı ve özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Mevlana da bu gül bahçesinden bir güldür. Bu bahçenin kapısı bütün gönüllere ardına kadar açıktır. Ancak bilinsin ki gül deryamızdan bir dalın dahi kök salıp boy verdiği manevi topraktan koparılmasına izin vermeyiz. Mevlana'yı şair, Mesnevi'yi şiir kitabı, 'sema'yı dans gösterisi diye göstermeye çalışanlar bilsin ki bizim olanı bize yabancılaştırmaya, bozmaya, çarpıtmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez. Değerlerimize bütünüyle sahip çıkmaya ve onları bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu açıkça gördüğümüz insanlıkla paylaşmaya devam edeceğiz. Vuslatının 752. yılında Hazreti Mevlana'yı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Günümüz dünyasının korku ve endişe deryasında çırpınan insanları, 'Ümitsizlik tarafına gitme, nice ümit kapıları vardır. Karanlıklar semtine varma, nice güneşler parlamaktadır.' diyerek Mevlana ocağına çağırıyor, hepinize saygılar sunuyorum."
Konya'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Mevlana'nın öğretileri ve Mevleviliğe ilişkin bilgiler verdi.
Herkesin bir arayışın yolcusu olduğuna, kişinin ihtiyacı olan ne ise onun peşinden gittiğine işaret ederek, bu arayışın kimi için bir nefes sıhhat, kimi için sosyal bir statü, kimi için bir ahlaki haslet olarak gözükse de çabaların hepsinin huzura kavuşmak, huzuru bulmak için olduğunu anlattı.
Arpaguş, "Allah'a vuslatının 752. yılını idrak ettiğimiz Mevlana Celaleddin-i Rumi, tüm zamanlardaki muhataplarına şöyle seslenmişti, 'Eğer can menzilini aramaktaysan, sen cansın. Bir lokma ekmek aramaktaysan, ekmeksin. Şu inceliği idrak edersen eğer işin hakikatini de bilirsin. Her neyi aramaktaysan sen osun'. Aradığımız ne ise ona göre değerlendiriliriz. Bizler huzurun peşindeyiz ve huzuru aradığımız nispette insanlığımızı bulmaktayız. Hak huzurunda hazır olarak maksadımıza ermekteyiz." ifadelerini kullandı.
Hangi dönemde olursa olsun, insanın salih kullarla yönünü bulabileceğine değinen Arpaguş, "Çünkü Allah böyle murat etmiştir. Bu yüzden kulluk bilinci taşımalı ve hakikat duygumuzu korumalıyız." dedi.
Arpaguş, insanlığın özünün birlikte olmak, bu birliktelikten huzur bulmak olduğunu belirterek, "Hazreti Mevlana'nın işaret ettikleri üzere gönülden gönüle gizli bir yoldan, güzel ahlak ve iyilik de akar gider, kötülükler de ve nefretler de. Zikir ve ibadetle mamur olmuş bir kalbe yakınlık, tüm dünya ve ahiret hallerimiz için hayır vesilesidir. Çünkü başkalarında dağınık olan, onlarda toplanır." diye konuştu.
"İşte tam da bu hal, kulun huzur vaktidir"
Konya Valisi İbrahim Akın, anma törenleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi ve şehrin farklı mekanlarında icra edilen etkinliklerin, ham gönülleri pişmeye, pişenleri yanmaya davet eden asırlık huzur yolculuğunun parçası olduğunu söyledi.
Şebiarus'un, tasavvufta "düğün gecesi" olarak nitelendirildiğini hatırlatan Akın, "Bu vuslat anlayışı, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm insanları aynı hakikatin etrafında birleştiren ve yazılı olmayan bir gönül sözleşmesidir. Bu itibarla Hazreti Mevlana'nın öğretileri hem ulusal hem de uluslararası düzlemde, insanlığın ortak vicdanına seslenen bir barış ve hoşgörü çağrısı olmayı sürdürmektedir." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şebiarus'un, benliğin susup teslimiyetin konuştuğu ilahi bir buluşma olduğunu söyledi.
Mevlana'nın, "Tohum toprağa düşse onun için 'öldü' denebilir mi?" ifadesinin bu hakikatin bir tecellisi olduğunu aktaran Altay, "Çünkü o, hakiki ölümün değil, tertemiz bir başlangıcın, yeni bir varoluşun kapısını işaret eder. Gönlün içsel acılardan temizlenmesi, sancılarını zikirle dindirmesi ve kalbin sükunete ermesi huzur halidir. İşte tam da bu hal, kulun huzur vaktidir." dedi.
Altay, Şebiarus'un, insanlığın özlediği barışın, kardeşliğin ve sevginin yeniden hatırlatıldığı bir hakikat mektebi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bugün Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşanan acılar, hepimizin canını yakmaktadır. Katil İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize reva gördüğü soykırımı yıllarca bütün insanlık kör, sağır ve dilsiz kesilerek seyretti, vicdanlar sustu, insaniyet karanlığa gömüldü. Tüm bu süreçte, Gazze'de toprağa düşen bedenler, mazlum annelerin gözyaşı, çocukların masumiyeti bugün insanlığın utancı oldu. Unutmayınız ki eğer bir yerde mazlum ağlıyorsa, orada hala ayrılık vardır ve bir çocuğun gözyaşı bir ümmetin imtihanıdır. Çare kavga değildir. Çare gönülleri birleştirmektir."
Programa, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli de katıldı.
Konuşmaların ardından program, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseriyle sürdü.
Sonrasında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.