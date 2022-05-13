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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7'si yakalandı.

Cemil Murat Budak   | 13.05.2022
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Ankara

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları iddiasıyla 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen, aralarında daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş 1 eski yüzbaşı, 1 eski üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci ve 6 eski astsubayın bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.


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