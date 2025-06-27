FETÖ soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.
İstanbul
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