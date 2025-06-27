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FETÖ soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

Zeynep Yeşildal  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
FETÖ soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

İstanbul

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FETÖ soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı
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