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Fahri trafik müfettişinin kestiği ceza denetime elverişli olmadığı için iptal edildi

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin iptal kararında, trafik cezasına ilişkin tutanak düzenlenirken kabahatin işleniş şekli, yeri ve zamanının gösterilmesi gerektiğine işaret edildi.

Barış Kılıç  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Fahri trafik müfettişinin kestiği ceza denetime elverişli olmadığı için iptal edildi

Ankara

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, fahri trafik müfettişinin, yayaya yol vermediği gerekçesiyle bir sürücüye yazdığı trafik cezası, "tutanakta kabahatin nasıl işlendiğinin yer ve zaman gösterilerek açıklanmaması ve denetime elverişli olmaması" nedeniyle iptal edildi.

Buna göre C.K. adlı sürücüye trafik ışığı bulunmayan yaya geçidinde yayaya yol vermediği gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B maddesi uyarınca fahri trafik müfettişi tarafından 1979 lira idari para cezası kesildi.

Sürücü, cezaya avukatı Aykut Özdemir aracılığıyla itirazda bulundu. Avukat itiraz dilekçesinde, müvekkilinin ihlalini destekleyecek herhangi bir delil veya fotoğraf bulunmadığına dikkati çekti.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, başvuru sonucunda cezanın iptaline karar verdi.

Mahkemenin kararında, Kabahatler Kanunu'nun 25. maddesine göre, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile işlendiği yer ve zaman gösterilerek kabahatin açıklanmasının zorunlu olduğuna işaret edildi.

Kararda, incelenen olayda ise bu bilgelere ilişkin denetime elverişli tespit ve açıklama bulunmadığı kaydedilerek, "kabahat ihlali iddiasının denetlenebilir durumda olmadığı, tutanağın hukuka aykırı olarak düzenlendiği" belirtildi ve bu sebeple idari para cezasının iptaline karar verildiği bildirildi.

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